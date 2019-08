Il sindaco di Caerano in ospedale! Ha cercato di far spostare dei nomadi ma è stato picchiato

è stato selvaggiamente assalito in via dell'Artigianato dopo che, come già fatto nel pomeriggio di venerdì, aveva chiesto alla famiglia di non campeggiare in zona. «». Gianni Precoma, sindaco di, è ancora sotto choc dopo che sabato sera aveva invitato un gruppo di Rom, accampati in via dell'Artigianato a Caerano San Marco, in provincia di Treviso, a sgomberare l'area, ridotta a una discarica a cielo aperto con rifiuti sparsi ovunque.

