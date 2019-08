Meteo pazzo Ferragosto! Pioggia e grandine al Nord

In concomitanza con ilci sarà una svolta meteorologica rispetto a quello che stiamo vivendo in questi giorni a cavallo tra la prima e la seconda decade del mese. Ilci lascia dopo un weekend davvero rovente, che ha visto picchi anche di 40 gradi in diverse zone della Penisola, in Italia torna il. Ci sarà un brusco calo delle temperature tra mercoledì e giovedì in quasi tutte le Regioni, dopo una domenica ritenuta la più calda dell'anno. Al Nord, per Ferragosto, è attesa un'ondata di grandine e temporali. Qualche nube innocua sugli Appenini, nessun problema invece nelle pianure del Centro-Sud dove dovrebbe continuare a dominare il bel tempo.