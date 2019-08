Io sono italiano! in un lido a Chioggia gli africani non possono entrare

La vicenda del Lido di Chioggia che ha respinto due ragazzi perché "di colore" ha portato il questore di Venezia alla chiusura per due settimane del locale. Pietro Braga, uno dei due ragazzi respinti, racconta quanto accaduto in un'intervista sul Corriere della Sera: "All’inizio ero disorientato. Quando il buttafuori mi ha detto che gli africani non potevano entrare, io e i miei amici ci siamo guardati e siamo scoppiati a ridere: pensavamo fosse una battuta. Gli ho detto ‘Dai, ti mostro la carta d’identità, sono italiano', ma lui mi ha detto di lasciar stare e non ha guardato il documento. Lì ho capito che faceva sul serio". La vicenda delche ha respinto due ragazzi perché "di colore" ha portato il questore di Venezia alla. Pietro Braga, uno dei due ragazzi respinti, racconta quanto accaduto in un'intervista sul Corriere della Sera: "All’inizio ero disorientato. Quando il buttafuori mi ha detto che gli africani non potevano entrare, io e i miei amici ci siamo guardati e siamo scoppiati a ridere: pensavamo fosse una battuta. Gli ho detto ‘Dai, ti mostro la carta d’identità, sono italiano', ma lui mi ha detto di lasciar stare e non ha guardato il documento. Lì ho capito che faceva sul serio". Il giovane è un italiano di origini etiopi ma tanto è bastato ai buttafuori del lido per impedirgli l'ingresso il 31 luglio scorso quando, di domenica, si è recato Al Cayo Blanco di Sottomarina perché "di colore". Il ragazzo ha sporto denuncia ai Carabinieri e il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, a seguito anche di altri fatti di cronaca che hanno visto coinvolto il locale, ne ha deciso la chiusura per due settimane.

Perché sono stati esclusi :"Mi ha detto che c’erano stati dei furti nei giorni precedenti. Mi sono avvicinato agli altri due ragazzi rimbalzati, parlavano in dialetto per far capire che erano del posto. Il mio amico poi ha chiamato l’avvocato e io mia mamma, che inizialmente non ci poteva credere..".