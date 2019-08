Non l'ho mai detto ai miei genitori! Maria De Filippi svela un segreto

La De Filippi ha rilasciato alcune dichiarazioni circa un segreto che custodisce da diversi anni nel cuore e che non ha mai confidato ai suoi genitori. Lae regina degli ascolti su Canale 5,, è in vacanza ade non si è risparmiata nel rilasciare alcune dichiarazioni.In un'intervista concessa al rotocalco, Queen Mary ha infatti colto l'occasione per svelare un segreto che custodisce da molti anni e che non ha mai confidato ai suoi genitori."Avevo diciotto anni – ha così esordito la conduttrice, nel corso del racconto del suo intrigante aneddoto – e sono andata a Panarea con un gruppo di mie amiche: partire con loro, senza genitori né fratello, mi ha dato l’inebriante sensazione di essere diventata grande". La De Filippi prosegue: "Con quelle amiche, poi, sono andata in tanti altri posti: Corsica, Costa Azzurra, Salento. Erano vacanze piene di risate, dell’allegria, della gioventù. Avevamo pochi soldi, ma ci adattavamo a tutto: dormivamo in postacci, mangiavamo schifezze, però ci divertivamo uguale. Ero avventurosa".