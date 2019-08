Sempre con te! Francesco Totti e la dedica d'amore a Ilary Blasi

Sono belli e sono innamorati da quasi 20 anni...sono una delle coppie d'oro dello spettacolo italiano e non mancano di dimostrare al mondo tutto il loro amore, come ha fatto il Capitano con una bellissima dedica al tramonto per sua moglie.In queste settimane lasta trascorrendo le sue vacanze a Sabaudia. Dopo un breve soggiorno nelle, infatti, come ogni anno Francesco e la sua famiglia hanno scelto il litorale di casa per dedicarsi al relax in famiglia e con amici. Complici come non mai, chi li frequenta parla di una coppia affiata e ancora innamorata come il primo giorno. A dimostrazione di questo, è possibile vedere spesso le foto e i video che la coppia condivide sui loro social. L'ultimo post pubblicato da Francesco Totti è una vera dedica d'amore a sua moglie davanti a uno spettacolare tramonto sul mare. “” ha scritto Francesco, aggiungendo due cuori rossi in segno d'amore.