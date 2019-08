Il ballo sexy in bikini! Miley Cyrus in vacanza sul Lago di Como

Miley Cyrus si aggiunge alla lunga lista di star internazionali che hanno deciso di trascorrere l'estate 2019 in Italia. Laha scelto la cornice paradisiaca del. Sui social, sta condividendo con i tantissimi fan ogni tappa del suo viaggio, tra tuffi in piscina e scatenati balli hot. In queste ore, la cantantesta condividendo con i suoi fan scatti e brevi video che la ritraggono proprio in quella location. Sembra che l'artista stia alloggiando presso Villa Pliniana. Con lei ci sarebbe anche la sorella Brandi. Nei post condivisi sui social, Miley Cyrus si scatena in piscina e poi improvvisa un ballo sensuale in bikini nell'incantevole cornice del Lago di Como.