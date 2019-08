Bisogna salvare l’Italia dai barbari! Beppe Grillo torna alla carica

Il co-fondatore delpronto a tornare in campo in prima persona in questa crisi di governo: "Mi eleverò per salvare l’Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non sopravviveremmo". Con un breve, infatti, il co-fondatore diesi schiera a difesa della sua creatura e ne rilancia le ambizioni. Scrive Grillo: "Il mondo politico europeo ha un “punto fisso rispetto alle stelle”: il MoVimento 5 Stelle è biodegradabile, e ci contano così tanto che non resta da fare altro: deluderli". il riferimento è alle tante analisi che vogliono il consenso verso il M5s in caduta libera, proprio in seguito alla scelta di allearsi con la Lega di Matteo Salvini, che ha egemonizzato la maggioranza per poi staccare la spina al governo presieduto da Giuseppe Conte.

Grillo rivendica la coerenza del Movimento in questi mesi di governo, rispedendo al mittente le accuse di aver cambiato idea su battaglie storiche e bandiere ideologiche, come il No al TAV: "Hanno confuso coerenza con rigidità, anche molti di noi fanno questa confusione ed allora scattano meccanismi incredibili!"

Poi un annuncio, certo nel suo stile sibillino e suscettibile sempre di interpretazioni "creative": "Mi eleverò per salvare l’Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non sopravviveremmo. Un complesso di Edipo in avvitamento che è soltanto un’illusione".