Belen Rodriguez è incinta! Il gossip sull’annuncio di Stefano De Martino

Dopo mesi di voci e speranze da parte dei fan, stavoltadarebbe la notizia per certa. Sembra che De Martino abbia telefonato ad alcuni colleghi di Amici svelando che la moglie, ritrovata dopo una punga separazione, è incinta. Secondo l'indiscrezione,. Dai profili social della coppia, che sta trascorrendo l'estate a Ibiza, al momento non trapela nulla.

Effettivamente, la presunta gravidanza potrebbe spiegare il malore subito da Belen, costretta a saltare la registrazione della prima puntata di "Tu si que vales". Sembra che la Rodriguez, confermatissima in veste di conduttrice al fianco di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, si sia sentita male poche ore prima di entrare in studio. La puntata è stata registrata senza di lei e Belen si è presentata il giorno successivo, con tanto di certificato medico. Secondo il settimanale Chi, però, avrebbe smentito di essere incinta. Insomma, per il momento il mistero rimane.