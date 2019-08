Mi ha svegliato mentre dormivo! Il baby sitter picchia e sfigura un neonato che piange

Il bimbo lo sveglia piangendo e lui lo picchia. Il babysitter, 38 anni avrebbe dovuto prendersi cura di un bimbo ma in realtà l'ha picchiato sfregiandogli il viso. L'uomo sarebbe stato svegliato di colpo dalle grida del piccolo, di appena un anno, che aveva sovente problemi nel sonno a causa deiche stavano spuntando.

Christopher, come scrive Metro, avrebbe prima inviato un messaggio alla madre dicendo che avrebbe rinchiuso il figlio in bagno perché non lo stava facendo dormire e poi – spazientito – gli ha messo le mani addosso. La donna ha creduto fosse solo una battuta, probabilmente, ma il giorno successivo prendendo in braccio suo figlio ha notato dei segni sul volto e ha denunciato il babysitter. L'uomo, di Manchester, avrebbe dovuto prendersi cura del bimbo in assenza della mamma, ma dopo aver perso la pazienza l'ha picchiato.