È straordinaria, UeD ci ha regalato un futuro! Giulia De Lellis difende Raffaella Mennoia

Giulia De Lellis è intervienura super difendere l'autricedopo le accuse dell'ex tronista. “Quel programma ha regalato un futuro diverso a tanti ragazzi, Raffy è straordinaria” dice l’influencer. Intanto, l’autrice di Uomini e Donne sembrerebbe avere smesso di rispondere.

La De Lellis sostiene che le accuse che alla Mennoia sono state rivolte sarebbero solo sciocchezze: "Mi sta capitando di vedere e sentire cose orrende su persone e su un programma che mi ha cambiato la vita. Vi assicuro che io non ho avuto raccomandazioni o spinte. Per favore, non credete a queste cose. Io non smetterò mai di ringraziare le persone che lavorano all’interno di quel programma, mi hanno cambiato la vita e tuttora ne fanno parte. Mi fa veramente sorridere sentire queste cose, sorridete anche voi, non stateci troppo dietro perché sono cose stupide. Quello che conta è che loro hanno regalato l’amore a tantissime persone, si sono presi cura di tanti ragazzi e ci hanno dato un futuro diverso. Basta perdere tempo dietro a queste cavolate. Raffy (Raffaella Mennoia, ndr) è straordinaria, lo è tutto il team di Uomini e Donne. Basta guardare quello che i ragazzi usciti dal programma stanno vivendo per rendersi conto della bellezza del programma."