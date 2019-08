I miei cobra reali hanno tentato di uccidermi! Le stranezze di Nicolas Cage

L’attorenon è nuovo a dichiarazioni particolari e le sue strane abitudini sono famose. Recentemente ha però rivelato che possedeva, degli animali non propriamente domestici, hanno cercato più volte di ucciderlo ma lo hanno anche ispirato nella sua recitazione.

L’attore come riporta l’Independent, ha rivelato al New York Times che:“Avevo due cobra reali ma non erano felici. Avrebbero cercato di ipnotizzarmi mostrandomi le loro spalle, e poi mi si sarebbero lanciati contro”. Il motivo per cui Cage si è dovuto liberare dei suoi animali però non sono stati i tentativi di aggredirlo, ma le lamentele dei vicini, dato che “il quartiere non era troppo contento di avere i cobra”, che sono stati quindi portati in uno zoo per riabilitarli.