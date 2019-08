La Principessa Charlotte fa la linguaccia alla regata benefica

hanno preso parte ad una regata benefica, con loro anche i figli; la principessina Charlotte ha regalato al mondo un buffo fuori programma salutando con una linguaccia. Papà William e mamma Kate sono saliti in barca e hanno preso parte in prima persona alla regata: mentre laappariva coraggiosa e sicura nelle operazioni relative alla gara, l'erede al trono sembrava, invece, più insicuro e non proprio a suo agio sull'imbarcazione in balia delle onde e del vento.A fine gara, però, il riconoscimento ironico del "cucchiaio di legno" è andato alla futura regina che, dopo un attimo di sorpresa, ha accettato di buon grado il premio. Mentre i genitori erano impegnati con la regata, il principino George era su un'altra imbarcazione assieme ai nonni materni.

Il primo figlio dei Duchi di Cambridge sfoggiava orgoglioso un badge identificativo, un giubbotto salvagente, una t-shirt a righe bianche e blu in perfetto stile marinaro e un cappello della Royal Navy. Ma a colpire davvero il pubblico è stato il "nuovo" sorriso del piccolo; quando ha aperto le labbra, George si è mostrato senza i gli incisivi superiori: i dentini da latte sono caduti e quelli permanenti non si sono ancora fatti vedere.La, invece, è apparsa solo a fine regata, per mano al fratello maggiore e alla nonna materna. Quando mamma Kate dice ai figli che è arrivato il momento di andare, George se ne va deciso mentre la piccolina indugia e osserva il pubblico. A quel punto la Middleton invita la bambina a salutare e lei stupisce tutti con un divertente fuori programma. Invece di muovere garbatamente la mano come si addice ad una signorina del suo rango, Charlotte preferisce fare una linguaccia al pubblico. La principessina è conscia che lo scherzo è riuscito e sorride con aria furba. Anche mamma Kate appare divertita dal gesto della figlia.