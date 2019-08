Cade il Governo M5S! Si vota il 13 ottobre

Per molti è finito l’incubo dei. Il mistroha atteso che iltornasse dal colloquio al Colle per annunciare la fine del governo.Dopo il voto al Senato sullae dopo ile parole di Matteo Salvini a Sabaudia, la Lega non non è soddisfatta del rimpasto e delle dimissioni di Conte, ipotesi che i leghisti smentiscono insieme a quella del ritiro dei ministri.

“Parliamo solo attraverso note e fonti ufficiali” dichiarano i leghisti.Adesso il Carroccio pretende le elezioni prima possibile, già il 13 ottobre. Data di cui potrebbero parlare Conte e Salvini che si stanno incontrando a Palazzo Chigi, nella sede del governo è arrivato anche Luigi Di Maio, ma fonti M5S spiegano che non partecipa all’incontro. Nel frattempo Elisabetta Casellati e Roberto Fico sono al Quirinale per parlare con il capo dello Stato.