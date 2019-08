Freddo, pioggia, grandine e fenomeni estremi! Meteo Ferragosto col maltempo

, come accaduto nove volte negli ultimi vent'anni, l'estate cederà il passo a un brusco calo termico con temporali, grandinate e "" soprattutto al nord. Non escluse le prime nevicate in alta quota. Con l'avvicinarsi del prossimo weekend, quello del 10 e 11 agosto, milioni di italiani inizieranno le loro ferie che attraverseranno – giovedì prossimo – anche il giorno di ferragosto. Sono in molti a chiedersi quali saranno lee – stando agli ultimi modelli fisico matematici ECMWF – il meteo subirà importanti variazioni: su buona parte dell'Italia infatti sono attesi grandine e temporali, anche se non si tratta di certo di una novità per il 15 agosto. Negli ultimi vent'anni, infatti, per ben nove volte questa giornata di festa è stata caratterizzata da tempo instabile e forti precipitazioni.

Stando a quanto riporta ilmeteo.it il caldo la farà da padrone in tutta Italia nei prossimi giorni con picchi di 40 gradi al centro-sud, per poi cedere il passo mercoledì 14 agosto a una perturbazione improvvisa che porterà, in tutta Europa, Italia compresa, forte maltempo con temporali e grandinate. Il contatto tra l'aria fredda proveniente dal nord Europa e quella calda persistente in Italia creerà i presupposti per fenomeni estremi sopratutto nelle regioni settentrionali. Il tracollo termico proprio a ridosso del Ferragosto potrebbe addirittura essere accompagnato da nevicate sulle cime alpine, dai 3000 metri (specie versanti esteri).