Palanche e parenti una commedia dialettale a Marina di Massa per i 90 anni dell’Unitalsi

L’Unitalsi () apuana continua i festeggiamenti per i 90 anni di attività con lacommedia in massese “Palanche e Parenti” presso la Chiesa di San Giuseppe aRonchi. Lo fa con “Palanche e parenti” liberamente tratta dall'opera Gianni Schicchidi Giacomo Puccini è la commedia in massese per festeggiare la ricorrenza dei 90anni della sezione Toscana organizzata adell’Unitalsi apuana pervenerdì 9 agosto a partire dalle ore 21,15 nel Teatrino della parrocchia di SanGiuseppe di Via Pisa a Marina di Massa, l’ingresso è libero.

Non citiamo i nomi degliattori, del registra, dello sceneggiatore perché vogliono che il gruppo sia conosciutonel suo insieme, ma, avendoli già ascoltati, assicuriamo il sicuro successo e lerisate. Diciamo solo che è composta da volontari. Per conoscerli e ri-conoscerli nonresta altro da fare che essere presenti e tributare loro il giusto applauso per lameritevole iniziativa.“Siamo particolarmente orgogliosi che la sottosezione di Massa festeggi questaimportante traguardo per la nostra associazione toscana– spiega il presidente dellasottosezione apuana Germano Mutti – e che continui a farlo dopo il grande successodell’indimenticabile Concerto di musica sacra “Omaggio a Maria” nella chiesa della “SacraFamiglia” a Marina di Carrara con il basso Giorgio Giuseppini, il tenore Riccardo Lio el’organista Stefania Mettadelli.

“Queste iniziative.- continua - rappresentano la confermache le attività messe in campo dalla nostra associazione sono di grande rilevanza per gliammalati, per i disabili, per le famiglie in difficoltà, per i meno fortunati, soprattutto grazieall'impegno di tutte le persone che volontariamente offrono il loro tempo, e non solo, aservizio degli altri. Questa volta abbiamo ricevuto la disponibilità di una compagniateatrale parrocchiale che ha calcato le scene riproponendo commedie tra le quali gli ultimilavori che hanno portato alla rielaborazione delle trame di due opere liriche (naturalmentebuffe): Falstaff di Giuseppe Verdi, che nel 2017 è diventato "Isè de Boccalon", equest'anno Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, che è stata riadattata scenicamente indialetto in "Palanche e Parenti".

La compagnia è composta da persone amanti dellacultura e del teatro tutte volontarie e dilettanti, le quali da una decina di anni calcano lescene con interpretazioni teatrali. Sono un gruppo assolutamente dilettantesco, cresciutoe rimasto in ambito parrocchiale, aiutato da un gruppetto di giovanissimi attori chevolentieri si uniscono alle commedie in dialetto massese.”

“L’Unitalsi è attiva – ricorda ilpresidente Mutti – con svariate iniziative a livello nazionale e anche locale: oltre aipellegrinaggi, organizziamo giornate di fraternità con gli ammalati, nelle case di riposo, neicentri per disabili, prestiamo assistenza alle famiglie di bambini ricoverati all'Ospedale delCuore, distribuiamo pasti ai poveri e tanto altro ancora grazie all'impegno dei nostrivolontari. Per portare avanti le nostre molteplici attività, abbiamo lanciato un appello allepersone che vogliono impegnarsi nel volontariato e che mettano a disposizione qualcheora del proprio tempo per rendersi disponibili a portare avanti le nostre azioni. Sonosoprattutto i giovani che possono fare molto anche a favore di tanti loro coetanei disabiliper accompagnarli nelle più svariate iniziative. Diversi i volontari tra i quali FrancescoMandorli.”

Il presidente ricorda ancora che: “l’Unitalsi ha da sempre il proposito disensibilizzare i volontari anche al di fuori del semplice pellegrinaggio, affinché portino laloro esperienza nella vita di tutti i giorni. Infatti, nei progetti della nostra associazione èmolto pressante quello di creare un nuovo gruppo di giovani impegnati nel volontariato, sucui fare affidamento anche in futuro per proseguire le attività di tutti i giorni, per contribuireall’incremento delle attività a favore dei più bisognosi e per elaborare nuove iniziative alservizio degli altri.“In collaborazione con la sezione toscana dell’Unitalsi, organizziamo i tradizionalipellegrinaggi a Lourdes dall’ 8 al 13 settembre, in aereo con partenze da Pisa o in pullmandalle varie località della regione. Anche quest’anno ci saranno pullman appositamentepredisposti per il trasporto degli ammalati barellati e per quelli con difficoltà motorie; inoltreil viaggio in pullman per il volontari e per i pellegrini sarà maggiormente curato per ladisponibilità di mezzi con un numero minore di poltrone per garantire un viaggio piùconfortevole e rilassante.”

Per informazioni sul volontariato, sulle iniziative e pellegrinaggi, è possibile prenderecontatto al numero di cellulare 3356834188.”Il presidente rinnova l’invito a residenti, turisti, persone disabili e ammalati – a parteciparela sera del prossimo 9 agosto nel teatrino della chiesa di San Giuseppe a Ronchi pervivere insieme un momento di spensieratezza e di felicità con la commedia in massese“Palanche e Parenti” messa in scena per l’Unitalsi apuana dalla compagnia teatrale dellaparrocchia di San Pio X .