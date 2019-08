Il sexy bikini di Maddalena Corvaglia... ma cosa c'è sopra agli slip?

Tempo di vacanze anche per, l'ex velina di Striscia la Notizia che dopo la fine del lungo matrimonio con Stef Burns ha ritrovato l'amore con. La storia d’amore con l’immobiliarista va avanti da circa un anno, ma solo di recente Maddy l’ha ufficializzata. Adesso Maddalena e Alessandro sono stati paparazzati dai fotografi diin vacanza, sotto al sole della Sardegna, e che abbracci! E poi i baci, le chiacchiere e i tuffi a tre con la piccola Jamie. Insomma, i due sembrano davvero affiatati e intimi. La Corvaglia appare in forma smagliante dalle immagini che la ritraggono in

Maddalena sfoggia un fisico tonico e scultoreo. E, sempre dalle foto apparse sul sito di Oggi, ecco anche un dettaglio che forse non tutti conoscono... proprio sopra gli slip, Maddy sfoggia un tatuaggio che ritrae un piccolo geco.