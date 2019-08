Troppe divisioni e lavorano male! Sondaggi politici, Lega sempre in testa, ma gli italiani chiedono al governo di fermarsi

Un sondaggio realizzato dapertrasmissione in onda su La 7evidenzia il parere negativo degli italiani sul governo, tanto da chiedere all'esecutivo di mettere fine alla sua esperienza. Quasi ilritiene che il governo stia lavorando male o che le divisioni trasiano troppo grandi per essere appianate. Agli intervistati si chiede se il governo debba proseguire o meno nonostante le divisioni interne: risponde no, nel complesso, più del 57% degli elettori.





Risposta positiva, invece, solo da poco meno del 40%. In particolare ritiene che il governo non debba andare avanti perché “sta lavorando male” il 29,8% del campione. Mentre chiede all’esecutivo di fermarsi a causa delle forti divisioni il 27,3%. In particolare, ben il 36,7% degli elettori leghisti dà questa risposta.

Crede che il governo debba andare avanti perché – indipendentemente dalle divergenze – stia lavorando bene il 19,4% : un dato più alto tra gli elettori del M5s (48,4%) e più basso tra quelli della Lega (24,3%). In ogni caso neanche la maggioranza degli intervistati che sostengono i partiti di maggioranza ritiene che il governo stia lavorando bene. Il 20% del campione, invece, ritiene che il governo debba proseguire ma deve anche trovare il modo di andare d’accordo: una posizione sostenuta da circa un terzo degli elettori leghisti e pentastellati.

La Lega resta saldamente il primo partito, con il 37,5% dei consensi. Segue, a distanza, il Pd con il 22,6%. Più indietro il Movimento 5 Stelle, fermo al 17%. Nel centrodestra Fratelli d’Italia è ancora davanti a Forza Italia: 6,9% per il partito di Giorgia Meloni contro il 6,2% azzurro. Nel centrosinistra, invece, troviamo +Europa al 2,2%, La Sinistra al 2%, i Verdi all’1,9% e il Partito comunista all’1,1%.