Alessia Marcuzzi e Elisabetta Canalis scatenate a Los Angeles

Risate e tanto divertimento per Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi a Los Angeles, dove l'ex velina vive e la conduttrice di Temptation Island Vip è volata con suo figlio per una vacanza prima di tornare a lavoro. In attesa di tornare su Canale 5 con l'edizione vip di Temptation Island,si è concessa una vacanza a Los Angeles, dove ha incontrato l’amica, ormai da tempo stabilitasi nella città californiana.

Felici e rilassate, le due amiche hanno documentato su Instagram alcuni momenti della vacanza, tra risate e abbracci. Insieme ad Alessia Marcuzzi ci sono anche i figli e proprio Tommaso Inzaghi, il figlio più grande della “Pinella” ha scattato una serie di foto che dimostrano una volta di più lo stretto legame tra le due amiche. “Ti adoro pazzarella mia”, scrive Alessia Marcuzzi taggando Elisabetta Canalis, che commenta: “Ma quanto mi mancavi pazzaaaaaaa”. Alessia Marcuzzi ha portato poi i figli al parco divertimenti della Universal Studios.