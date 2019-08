Con la moto contro il guardrail! Giulio muore a 18 anni

Incidente mortale questa notte a(Palermo) dove un ragazzo di 18 anni di Monreale,, è morto dopo aver perso il controllo della sua moto ed essersi schiantato contro il guardrail. Ferito un amico 19enne che era con lui ed è in prognosi riservata all'ospedale Villa Sofia.

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, i due si trovavano insieme ad una comitiva di coetanei quando per cause ancora da accertare sono finiti contro il guard-rail con la loro Suzuki GS 500. Non c'è stato nulla da fare per il 18 enne, che frequentava l'istituto Regina Margherita.

Sono intervenuti i sanitari del 118, ma non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Medici e infermieri hanno dovuto soccorrere anche i familiari della giovane vittima, colti da malore non appena arrivati sul luogo dell'incidente. I rilievi sono condotti dalla polizia municipale che stanno cercando di stabilire l'esatta dinamica di quanto successo.