Salvata dai Metallica! Inseguita da un puma spara a tutto volume Don't Tread On Me

, un'escursionista canadese di 45 anni, si è salvata da una probabile aggressione di un puma mettendodeia tutto volume dallo smartphone. La donna ha raccontato di essere rimasta in un primo momento incuriosita dall'animale ma, quando l'ha visto avvicinarsi, ha capito che rischiava di essere aggredita. Ha quindi deciso di urlare al felino sperando se ne andasse, ma il suo tentativo si è rivelato vano.

Allora ha deciso di prendere il suo smartphone e di far suonare a tutto volume la canzone "Don't Tread On Me" della band di James Hetfield. Sentite le prime note, il puma – improvvisamente impaurito – si è dileguato.

L’episodio si è verificato a South Duncan, sull'isola di Vancouver. Dee Gallant, che ha ripreso parte della scena in un video, ha raccontato di non aver avuto paura. "In realtà ho pensato che fosse davvero bello poter vedere un puma per così tanto tempo", ha detto alla Cnn. "Ho pensato che fosse eccitante", ha aggiunto. La donna ha rivelato di aver tenuto il brano in ripetizione per il resto della sua escursione, assicurandosi di restare in mezzo alla strada e tenendo sempre vicino a sé Murphy, il suo cane.