Missione impossibile! Il Boss si traveste come la figlia per evadere di prigione

, leader di una gang brasiliana, ha cercato di scappare dal carcere di Rio de Janeiro camuffandosi come la figlia... sembra la scena di un episodio di! Ma gli è andata male. La pensata è stata del leader di una pericolosa gang brasiliana, dedita al narcotraffico e altri illeciti traffici. Ilha cercato di scappare dal carcere dicamuffandosi come la sua figlia e ha indossato una parrucca nera,e unasul volto. Il tutto approfittando della visita familiare della figlia stessa nel penitenziario brasiliano.

Il pericoloso criminale ha indossato i suoi abiti e una maschera di silicone, ma è stato fermato al'ultimo, proprio prima di superare l'ultimo cancello della galera, a un passo dalla libertà. E invece ora dovrà rimanere per altri anni per scontare tutta la sua pena: è stato messo in una cella in isolamento.