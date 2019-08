A 89 anni attraversa a nuoto il lago di Viverone! L’impresa di nonna Jacqueline

, “nonna record” di ottantanove anni, ha partecipato alla sua cinquantesima traversata deldi circa 4 chilometri, iniziativa che lanciò lei stessa nel 1969: “”. All’età diJacqueline, di origine belga ma da una vita residente sul terzo lago più grande del Piemonte, sabato si è tuffata nelle acque del lago Biellese e ha percorso i 4 km di tragitto in 1 ora e 43 minuti.

E al traguardo ha detto di non sentirsi neppure così stanca. La donna che già alla vigilia della competizione ha assicurato che non parteciperà nei prossimi anni è la stessa che cinquanta anni fa aveva ispirato l'organizzazione della competizione: è stato suo figlio Didier Xhaet a creare questa manifestazione che ha portato avanti sino ad oggi attraverso il Club Lac et Soleil e Asd Lago di Viverone. “Mia mamma non è stata sola- ha raccontato ai media il figlio Didier Xhaet – infatti quasi tutta la famiglia era presente e in diversi sono arrivati apposta dal Belgio, suo paese originario: in effetti era un’occasione unica”.