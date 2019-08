Mamma muore facendo da scudo al neonato! Sparatoria El Paso, 4 bimbi tra le vittime

Nelladi sabato in un supermercato della catena, Texas, sono rimaste uccise 20 persone e tra le vittime ci sarebbero almeno. Morta anche unadi 25 anni, che aveva in braccio il figlioletto di due mesi. Quando è stata colpita potrebbe essere caduta sul bambino: “Ha dato la sua vita per proteggerlo”, ha detto la sorella.

Due terribili sparatorie con decine di vittime nel giro di poche ore. È quanto accaduto negli Stati Uniti, prima in un supermercato della catena Walmart di El Paso, Texas, e poco dopo a Dayton, in Ohio. A El Paso sono morte almeno venti persone tra cui anche quattro bambini e ci sono diversi feriti. Il sospetto arrestato per la sparatoria è un giovane bianco che avrebbe usato un fucile d'assalto Ak-47. Il giovane, riconosciuto come Patrick Crusius, è entrato nel centro commerciale poco prima delle 11 di mattina dall'ingresso di un parcheggio con un fucile puntato e un paio di cuffie alle orecchie, probabilmente per attutire il rumore dei colpi.

Per un'ora le migliaia di clienti che si trovavano nei negozi e nei ristoranti, particolarmente affollati il sabato, sono piombati nel terrore. Dopo i primi spari la gente ha iniziato a scappare cercando di mettersi in salvo. Diversi visitatori hanno telefonato alle forze dell'ordine e hanno cominciato a mandare messaggi ai propri cari. La polizia è arrivata in forze, insieme all'Fbi e alle ambulanze, ma è passata almeno un'ora prima della cattura del presunto attentatore. Crusius sarebbe l’autore di una sorta di manifesto postato online nel 2017: forse ha agito motivato dall’odio razziale verso messicani e ispanici. Da mesi la città di El Paso è al centro della complicata situazione dei migranti centro e sud americani che arrivano negli Stati Uniti. Nella sparatoria sono stati uccisi anche tre cittadini messicani, tra cui una bambina di dieci anni. Quattro in totale i bambini morti nel supermercato. Uno di pochi mesi, invece, sarebbe salvo grazie a sua madre che è morta per fargli da scudo.

Mamma muore a El Paso salvando il figlio neonato – Si tratta di una donna di venticinque anni, Jordan Jamrowski Anchondo, che in braccio aveva il figlio di due mesi. La sorella diciannovenne della vittima ha confermato che la giovane mamma è stata uccisa al Walmart mentre stava comprando materiale per la scuola per i suoi figli più grandi. “Dalle ferite sul bimbo – ha spiegato la donna all'agenzia Associated Press – è probabile che mia sorella gli abbia fatto da scudo. Così quando è stata colpita con il piccolo in braccio, potrebbe esserci caduta sopra, insomma ha dato la sua vita per proteggerlo." La venticinquenne era madre di tre figli. Non sono chiare le condizioni di suo marito: “Se fossero ancora vivi mi avrebbero contattato”, ha constatato tristemente la diciannovenne.