Amadeus sul Festival di Sanremo 2020 : Punterò su canzoni che rimangano nel tempo

Amadeus, ufficialmente il nuovodella settantesima edizione del, racconta ai microfoni di Fanpage come intende affrontare questa sfida e quali saranno i suoi obiettivi per rendere speciale questa edizione. "Una di quelle cose che sogni da quando sei ragazzino" esordisce Amadeus.

"Non voglio trattenere l'entusiasmo". "Sarà un lavoro di gruppo perché amo il lavoro di gruppo" spiega il noto conduttore Rai. "Però non c'è ancora un progetto vero, dopo Ferragosto ci mettiamo a lavorare". Obiettivo principale: "Mi auguro di avere la capacità di individuare delle canzoni che possano durare negli anni". E sui nomi di Fiorello e Jovanotti: "Loro sono amici, quasi fratelli, possono tutto, hanno le chiavi per entrare. È come una festa, alla quale vorresti vedere i volti degli amici di sempre". La moglie Giovanna Civitillo lo accompagnerà anche in questa nuova avventura: "Lei è la prima persona della quale mi fido e, per questo motivo, alla quale mi affido" spiega Amadeus.