Nina Senicar è incinta! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sarà mamma per la prima volta

La, nota per aver lavorato molto in Italia e per le sue relazioni con, vive a Los Angeles da anni. Ora recita, tra cinema e tv, ed è felice accanto al compagno statunitensela coppia è in dolce attesa del primo bambino. Lo svela il settimanale Spy, spiegando che la Senicar è al quinto mese di gravidanza. Il futuro papà del bebè, di cui non si conosce ancora il sesso, è l'americano Jay Ellis, compagno di Nina da quattro anni.

La Senicar ha scelto di vivere a Los Angeles dal 2012 (dove lavora prevalentemente come attrice) e nel 2015 ha iniziato la sua love story con Ellis, che tempo fa ha definito il suo "punto fermo". Nel passato della bella serba, si ricordano liason decisamente illustri. Le è stato attribuito un flirt con Eros Ramazzotti e ha avuto una breve relazione con Ezio Greggio. Dal 2010 al 2011 è inoltre stata sentimentalmente legata al calciatore Marco Borriello.