Hengher... Un cognome una garanzia! Il lato b di Mercedesz non ha eguali

Mentre impazza il gossip tra la crisi e il riavvicinamento tra tra il tronista di Uomini e Donne e la naufraga dell'Isola dei Famosi, la strepitosa figlia dicontinua ad aggiornare i suoi follower con scatti a dir poco sexy.è bellissima ed ha un corpo da far girare la testa... ma soprattutto ha imparato bene a metterlo in risalto. Il suo profilo è una sfilata didove a farla da padrone sono il prosperosoad dir poco stratosferico. Nell'ultimo scatto dalla Grecia la Hengher e seduta in barca con le gambe in acqua...

Un costumino interno nero attillatissimo che mostra tutto il fondo schiena, poi il seno che fa davvero fatica a rimanere dentro! Qualcuno la critica consigliandole di non essere volgare, ma è innegabile che la bellezza di Mercedesz fa girare la testa. D'altronde si sa bene da chi e presa e immancabilmente qualche maschietto farà pensieri peccaminosi.