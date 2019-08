Federica De Biasi è morta, uccisa dalla leucemia! La pallavolista ha lottato per 5 anni

, così la chiamavano gli amici, lascia nella disperazione le treValeruia, Greta e Aurora, oltre aiMariarosa e Gastone. Erra pallavolista prima alla squadra di Fratte e poi nel. Si è spenta la notte scorsa a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova. Ha lottato per cinque anni, ma alla fine si è arresa. Federica De Biasi era pallavolista prima alla squadra di Fratte e poi nel Loreggia Volley, ha perso la sua gara più importante. Quella contro la leucemia. Si è spenta la notte scorsa a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova. Avrebbe compiuto 33 anni il prossimo 24 Agosto.

Era la secondogenita di papà Gastone e mamma Mariarosa Pegoraro; con le sorelle Valeria, 34 anni, Greta, 28 e Aurora, di 23 formava un quartetto affiatatissimo. Il Mattino di Padova scrive che era molto amata da tutta la famiglia, Federica aveva tanti amici, tante aspettative future e un sogno da realizzare: tornare in Grecia dov’era andata in vacanza.