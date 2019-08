Heidi Klum e Tom Kaulitz sposi su uno yacht nel golfo di Napoli

Laè convolata a nozze per la terza volta, con un uomo più giovane di lei di 17 anni. Tre giorni di festeggiamenti per familiari e intimi. Hanno pronunciato il fatidico sì su uno yacht super lussuoso, di proprietà in passato dell’armatore miliardario greco Aristotele Onassis. La modella tedescae il chitarrista dei Tokio Hotelsi sono sposati nel Golfo di Napoli sull’imbarcazione, che ha preso il nome dalla figlia del ricchissimo imprenditore.Heidi Klum è, con un uomo più giovane di lei di 17 anni. Tre giorni di festeggiamenti per familiari e intimi, tra aperitivi al tramonto e feste in spiaggia. Per la coppia si è trattato solo della certificazione simbolica di un'unione che la legge aveva sancito, in termini civili, già lo scorso febbraio, quando erano passati solo due mesi dal fidanzamento ufficiale dei due vip.

Dal 1997 al 2002 la modella è stata sposata con Ric Pipino. Nel maggio 2004 ha dato alla luce la sua prima figlia, Helene Boshoven “Leni”, nata dalla relazione con l'imprenditore italiano Flavio Briatore. I due si lasciarono poco prima della nascita della bambina. Il 10 maggio 2005 si è sposata in gran segreto con il cantante Seal, in Messico.