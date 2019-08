E' in fin di vita! Bmbo di 5 anni si sente male nell’hotel di lusso

Ilprima del malore, venerdì mattina al, Hotel a quattro stelle della località sull'isola di Maiorca, in Spagna. I genitori gli avrebbero dato del paracetamolo prima del peggioramento. Il piccolo di cinque anni è stato portato d'urgenza in ospedale in condizioni "critiche" dopo essersi sentito male nell’hotel in cui soggiornava in vacanza con la famiglia, a, in Spagna.

Secondo i media locali, ripresi dai tabloid inglesi, i paramedici avrebbe provato a rianimarlo per quasi un'ora dopo essere andato in arresto cardiaco. Cronica Balear, quotidiano dell'isola spagnola di Maiorca, ha affermato che il piccolo aveva lamentato dolori di stomaco e aveva vomitato prima del collasso. I suoi genitori gli avrebbero dato del paracetamolo prima del peggioramento. Diverse pattuglie della polizia locale e almeno tre ambulanze hanno risposto a una chiamata di emergenza dall'hotel, che si ritiene sia stata effettuata poco prima di mezzogiorno di venerdì 2 agosto. Il piccolo è stato portato in stato di incoscienza all'ospedale Son Espases nella capitale dell'isola, Palma, in "condizioni critiche".