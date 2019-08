Con le cuffiette vicino ai binari! 20enne travolto da un treno, è morto sul colpo

Dramma alla stazione di, dove un 20enne di nazionalità straniera è stato travolto ieri sera da un treno di passaggio mentre si trovava vicino al binario 5 e con le. Sotto choc i passeggeri del convoglio, che è riuscito ad arrestare la corsa a circa 100 metri dall'impatto. Le forze dell'ordine non escludono nessuna ipotesi. È successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 agosto, alle 18,35: quando il treno partito dae diretto verso Ivrea ha transitato nella stazione ad una velocità di circa 10 chilometri orari lui non se ne è accorto ed è stato preso in pieno, decedendo sul colpo.

Sotto choc i passeggeri del convoglio, che dopo la brusca frenata, circa 100 metri l'impatto, sono scesi dalla vettura, il cui viaggio è stato poi cancellato. I filmati delle telecamere della stazione saranno fondamentali per stabilire l'esatta dinamica di quanto successo, se il giovane, di nazionalità straniera, è stato agganciato e trascinato per qualche metro prima di finire schiacciato contro la massicciata, oppure se è stato risucchiato dal passaggio del convoglio.