Italiani tartassati dalle tasse! 552 euro in più rispetto alla media europea

Nel 2018 gli italiani hanno pagato 33,4 miliardi di euro in più rispetto alla media dell'Unione Europea. I numeri della Cgia: solo inla pressione fiscale è maggiore. Aumentano le tasse locali: secondo uno studio della Uil alla data del 26 luglio, le aliquote Imu sono state quest'anno riviste al rialzo in oltre 215 Comuni, tra cui 4 Città capoluogo. Più gettonati gli aumenti delle aliquote delle Addizionali Comunali Irpef: sempre al 26 luglio, su 4.078 Comuni 566 (il 14% del totale) ha scelto di aumentare le aliquote e di rimodulare le esenzioni abbassandone la soglia. Infine nel 2019 la Tari aumenta in 44 Città capoluogo (4 Città su 10), tra cui Catania, Torino, Genova, Trieste e Napoli.

Lo scorso anno i contribuenti italiani hanno pagato 33,4 miliardi di euro di tasse in più rispetto alla media versata dai cittadini dell'Unione Europea. Un gap quantificabile in 2 punti percentuali di Prodotto Interno Lordo e che invece, in termini pro capite, ha rappresentato per ogni italiano una spesa di 552 euro in più rispetto alla media dei cittadini europei. A fare i conti è l'Ufficio studi della Cgia che ha comparato la pressione fiscale dei 28 Paesi dell'Ue e successivamente, calcolato il divario esistente tra l'Italia e ciascun Paese appartenente all'Unione.

Se avessimo la pressione fiscale della Germania, infatti, verseremmo 24,6 miliardi di tasse in meno (407 euro pro capite), dell'Olanda 56,2 (930 euro pro capite), del Regno Unito 114,2 (1.888 euro pro capite) e della Spagna 119,5 (1.975 euro pro capite). Solo Francia, Belgio, Danimarca, Svezia, Austria e Finlandia invece hanno pagato mediamente più tasse di noi nel 2018. La vera ''sorpresa'' è Parigi: ogni cittadino d'Oltralpe ha versato al fisco 1.830 euro in più rispetto a noi. In termini assoluti il divario fiscale è a noi favorevole e ammonta a 110,7 miliardi di euro.