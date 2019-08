Mi impedivano di fare sesso a pagamento! Prima cerca su internet e poi uccide le figlie di 3 anni e 17 mesi

La 23ennefaceva sesso a pagamento per finanziare il suo shopping. Incastrata dalle chat e soprattutto dalle ricerche sul web su "". le figliolette, uccise a distanza di poche settimane l'una dall'altra, avevano una tre anni e l'altra 17 mesi. La Corte di Birmingham l'ha giudicata colpevole. E' stata condannata la 23enne britannica accusata di aver ucciso le figlie di tre anni e 17 mesi, perché avrebbero “ostacolato” la sua vita sessuale.

La Corte di Birmingham non ha avuto pietà nel giudicarla colpevole in un processo durato appena cinque settimane: ergastolo, con un minimo di 32 anni di carcere. Lexi Draper e Scarlett Vaughan sono state uccise a distanza di poco più di due settimane l'una dall'altra all’inizio di quest’anno.

La Porton le considerava d’intralcio le due bimbe. La maternità le stava praticamente impedendo di vivere la sua sessualità come avrebbe voluto. Lexi è stata strangolata lo scorso 15 gennaio: la piccola è deceduto dopo giorni di agonia in ospedale. Successivamente, nella giornata del primo febbraio, Scarlett Vaughan sarebbe morta allo stesso modo. Sul suo corpo sono stati rintracciati segni di sanguinamento nella zona del collo.

A inchiodare la madre sono stati i comportamenti tenuti subito dopo la tragedia. La 23enne è stata vista andare in bagno e scattarsi delle foto in topless mentre Lexi era ricoverata. Inoltre avrebbe accettato 41 richieste d’amicizia su un’app di appuntamenti. Quindi si sarebbe messa d’accordo con un uomo conosciuto su un sito per incontri per avere con lui dei rapporti sessuali a pagamento.

Quando la figlia è morta, la donna sarebbe stata sentita ridere nella stanza dove era stata organizzata la veglia funebre; secondo i pm, infatti, la 23enne in quei momenti “stava usando FaceTime per parlare con un uomo”. Inoltre di fronte alla morte di Scarlett, a quanto detto dal pubblico ministero, si è dimostrata "calma e senza emozioni”. La polizia, dopo averle sequestrato smartphone e computer, ha trovato nelle cronologie delle ricerche specifiche su come uccidere un bambino. “Si può davvero morire se hai il naso chiuso e copri la bocca con del nastro adesivo?”. E ancora: “Per quanto tempo si può essere rianimati dopo essere annegati?.