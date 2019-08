Sondaggi elettorali, record Salvini che sfiora il 39%, M5s crolla sotto il 15%

Un sondaggio realizzato daper ilmette in risalto la continua ascesa della Lega, che raggiunge il record dei consensi,. Prosegue il crollo del, ora addirittura al di sotto del 15%. A questo si aggiunge un altro dato molto importante, quello riguardante Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 7,4%. Il che vuol dire che insieme i due partiti arriverebbero al 46,3%: numeri che garantirebbero una maggioranza (ampia) in Parlamento, sia alla Camera che al Senato. Tutti gli altri partiti restano, per il momento, indietro. A partire dal Pd che si attesta al 23,3%, rimanendo comunque secondo partito.

Disastroso il risultato del Movimento 5 Stelle che, in caso di elezioni oggi, sarebbe addirittura sotto il 15%: la rilevazione lo stima al 14,8%. Nel centrodestra, invece, Fratelli d’Italia supera Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi si ferma al 6,7%, con più di mezzo punto percentuale di distacco da Fdi. Nel centrosinistra troviamo +Europa al 2,3%, i Verdi all’1,7% e la Sinistra all’1,9%. Gli italiani, inoltre, vogliono mettere fine all'esperienza del governo e andare ad elezioni anticipate.