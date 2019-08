Antonella Clerici dice no a Miss Italia 2019 su Rai Uno

La conduttriceha detto no alla conduzione di “”, il programma torna su, dopo le ultime edizioni su, per festeggiare i suoi 80 anni e per l’occasione si eleggerà anche “” del. Al momento sembra ci sia una forte difficoltà nel trovare un conduttore per la manifestazione. Antonella Clerici sembrava essere la favorita e il nome su cui puntare, vista l’esclusione dai palinsesti autunnali e il contratto che la lega alla televisione pubblica fino alla prossima estate.

A quanto pare l’accordo tra l’ex conduttrice e la Rai non è stato trovato. La Clerici avrebbe manifestato perplessità per l’offerta che adesso, come riporta “Tv Blog”, avrebbe rifiutato definitivamente. Questo anche per il rapporto sempre più teso con le dirigenze Rai che non le avrebbero ancora offerto uno show in prima serata e una conduzione “lunga”. L’ottantesima edizione del concorso di bellezza sarà diversa da quelle avute fino ad ora. Infatti sarà più che altro un omaggio agli 80 anni della manifestazione e con l’occasione si eleggerà anche la nuova Miss Italia.

Antonella Clerici, che avrebbe già rifiutato di presentare lo “Zecchino d’Oro”, aspetterebbe dunque nuove proposte in linea con il suo attuale contratto. Sembra che nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro tra la Rai e l’agente di Antonella Clerici per definire una volta per tutte i prossimi impegni televisivi della conduttrice. Infatti ultimamente la Clerici ha detto pubblicamente di non essere contenta per il trattamento ricevuto dalla Rai.