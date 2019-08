Un successo Estate Bambini organizzata dalla Venerabile Confraternita della Misericordia di Villafranca

Un successo “” promossa ed organizzata dalladiguidata dal Priore Gigliola Bazzali. L’iniziativa ha vistopartecipare alle attività 93 bambini guidati da 12 educatori che lihanno quotidianamente guidati nelle varie attività proposte tra lequali: tennis, piscina, laboratorio teatrale, musicale e di cucina, ibambini hanno potuto provare lo yoga oltre alla coltivazione di unpiccolo orto.

L’iniziativa si colloca infatti nel nuovo statuto dellaMisericordia villafranchese approvato nelle settimana scorsedall’assemblea dei soci- Infatti, oltre all’adeguamento alle normeimposte dalla legge del terzo settore, ha introdotto anche la nuovaattività all’interno della confraternita; stabilisce infatti che laMisericordia di Villafranca promuove Misericordia Bambini, con loscopo di diffondere nel territorio lunigianese i principi delvolontariato e della solidarietà, attraverso l’organizzazione dimanifestazioni, campi scuola, attività ludiche e raduni.

Applauditolo spettacolo che conclusivo dell’edizione 2019 di “Estate Bambini”dal titolo “Alice nel paese…della spazzatura!” . Si tratta di unarivisitazione in chiave moderna del celebre racconto di LewisCarroll, totalmente autoprodotta per quanto riguarda copione,scenografia, trucco, costumi e coreografie, in cui Alice vienecatapultata in un paese straripante di rifiuti, abitato da bizzarripersonaggi che non sembrano preoccuparsi minimamente dellacosa. L’incontro con il Bianconiglio, lo Stregatto, il Cappellaio Mattoe il Leprotto Bisestile, i gemelli Pinco Panco e Panco Pinco e laterribile Regina di Cuori farà comprendere alla ragazzina, alrisveglio nel suo mondo, che il tempo stringe, ma ancora molto sipuò fare per salvare il nostro pianeta.

Importante è stata lacollaborazione del Centro Eduplay con cui si sono condivisimomenti di gioco e attività creative e che hanno dato un grossoapporto all’allestimento dello spettacolo conclusivo. Comedicevamo ’esibizione è stata accolta con grande entusiasmo dal foltopubblico ricevendo i complimenti del Sindaco Filippo Bellesi che ha2auspicato “ una profonda e proficua collaborazione tral’Amministrazione Comunale e la Venerabile Misericordia diVillafranca nell’organizzazione di questo ormai tradizionaleappuntamento del mese di luglio”.

Il grande successo dell’iniziativae dello spettacolo conclusivo sono la carica che serve a portareavanti le attività della Misericordia, sicuramente un’ottimagratificazione per gli educatori ed i volontari della VenerabileMisericordia che, come sottolineato anche dal coordinatoreprovinciale delle Misericordie apuane: Fausio Casotti “ auspica dipoter incentivare e sviluppare le proprie attività anche nel campodel sociale, con iniziative e manifestazioni che sono allo studio delConsiglio Direttivo, il Priore spera inoltre che la collaborazione conil Coordinamento Provinciale delle Misericordie possa arricchireulteriormente l’offerta della Misericordia alla cittadinanzacostituendo una rete di servizi alla popolazione che è allo studio”.Un ringraziamento speciale infine da parte degli organizzatori di“Estate Bambini” al gruppo Donatori di Sangue Fratres diVillafranca e alla Pro Loco Villafranchese 2011 per il contributoofferto.