Ero preoccupata, sei un esempio per i nostri figli! Ludmilla Radchenko al marito Matteo Viviani

Rientrato dal suo viaggio in, la Ienaha riabbracciato la sua famiglia e la moglie, l'ex letterina di "Passaparola", ha avuto parole di stima e affetto per il suo impegno benefico che lo ha portato anche ad aver un incidente. L’ex letterina di "ha potuto finalmente riabbracciare il marito, la Iena Matteo Viviani, rientrato dal viaggio in Islanda dopo il brutto incidente che lo ha visto protagonista. La modella russa ha voluto festeggiare la reunion con i loro due figli con un post social pubblicato su Instagram. Parole d’amore e di stima per la Iena che, nel suo viaggio on the road nell’isola islandese, ha portato avanti un progetto benefico legato all’associazione contro la pedofilia "Meter".Ludmilla Radchenko, attraverso il post social, ha raccontato di tutta la sua apprensione nel sapere il marito solo e lontano, impegnato in un viaggio in moto così duro: "Se sapessi quanto ero preoccupata durante il tuo viaggio..da solo.. con quel carico.. nella strada sconosciuta.. sei un grande uomo e un gran esempio per i nostri figli.. e dai diciamolo un bravo marito che ho sempre sognato! Ora sei qui sano e salvo.. Il tuo coraggio ha aiutato chi ne ha bisogno".Ladi origini russe, sposata con la Iena da sei anni, ha ricordato il brutto incidente che ha visto protagonista Matteo Viviani durante la traversata dell’Islanda. Durante il guado di uno dei tanti fiumi attraversati, l’inviato de "Le Iene", ha perso il controllo della moto finendo in acqua insieme al mezzo. Solo grazie all’aiuto di due turisti Viviani è stato portato in salvo insieme alla moto e ha potuto riprendere il percorso. Un periodo non certo felice per la coppia che, prima del viaggio on the road, aveva avuto un altro brutto spavento con il ricovero in ospedale di Matteo Viviani per una febbre alta anomala.