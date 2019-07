La perfezione! Belen Rodriguez a Ibiza in perizoma e primo piano sul lato b

La conduttrice argentina a causa di un malessere non aveva potuto partecipare alle registrazioni di Tú sí que vales...sta attraversando un periodo particolarmente felice della sua vita. L’amore ritrovato con Stefano De Martino ha reso la showgirl davvero felice.le due parole in spagnolo cheutilizza per mandare tilt i suoi fan e non solo. La moglie di Stefano De Martino non fa mai annoiare i suoi follower e l'ultima fotografia postata su Instagram dalla showgirl argentina ne è la prova.è a Ibiza e sul social si mostra di spalle e con un cappello bianco ben saldo in testa. Ma, soprattutto, si mostra con unche insieme aldella showgirl diventa il protagonista indiscusso dell'immagine.

Intanto arrivano aggiornamenti sull'ultimo Gossip che ha riportato il nuovo numero di "Chi"... Belen Rodriguez non sarebbe in dolce attesa. Il malore che ha impedito all'argentina di registrare la prima puntata di "Tu si que vales", non avrebbe nulla a che fare con una sua ipotetica gravidanza: sarebbe stata la stessa 34enne a smentire questa voce quando è tornata in studio il giorno successivo. Al momento, quindi, la sorella di Cecilia si gode il ritorno con Stefano De Martino, con il quale condurrà il Festival di Castrocaro su Rai 2.