Sono anche sodi miei! Vince 6 milioni alla lotteria e scappa per non dividerli con la fidanzata

L’uomo, la mattina seguente, si è alzato presto ed è scappato . Denise ha dichiarato che il suo fidanzato in quei quattro giorni aveva negato fino allo sfinimento di aver vinto alla lotteria . Ora la questione passa al tribunale: la donna ha denunciato l’ex, aggiungendo che quantomeno vorrebbe metà della vittoria, che “ le spetta di diritto ”. “ Sono molto delusa per noi sarebbe potuto essere un periodo di gioia, avremmo potuto realizzare i nostri sogni ”.

Denise, residente nella città di Chatham, in Ontario, è stata intervistata dopo che il fidanzato era scomparso con la grossa vincita della lotteria e la notizia era diventata virale. Maurice ha dato molta più importanza ai soldi che alla sua partner e quattro giorni dopo l'estrazione vincente, molto semplicemente, è scomparso.

