Incredibile! Un uccello la colpisce mentre è sulle montagne russe

È accaduto in un parco divertimenti in Australia, dove una ragazza, durante il suo giro in giostra, è stata colpita in faccia a una velocità di 115 chilometri orari. La giovane non ha riportato traumi, ma solo qualche graffio di becco alla spalla destra. Nelle primissime sequenze del video che la riprende sulle montagne russe, ha un'espressione sorpresa e, a tratti, spaventata.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è accaduto nel Queensland, in Australia. Protagonista della strana avventura, una ragazza che si stava divertendo a bordo di una delle attrazioni dell'HyperCoaster, all'interno del parco divertimenti Movie World di Gold Coast. Nel video, ripreso dalle telecamere poste a bordo della giostra, si nota subito la ragazza urlare per la velocità e le evoluzioni del convoglio, su cui è seduta insieme a un ragazzo. Poi all'improvviso il labiale inequivocabile.

Secondo quanto riportato da un profilo Facebook, la giovane, di nome Paige, sarebbe stata colpita da un ibis mentre si trovava sul sedile anteriore. Una volta scesa, avrebbe riportato un graffio di becco sulla spalla destra e qualche piuma. Spaventata e leggermente contusa, la ragazza non avrebbe riportato traumi e sarebbe in buone condizioni di salute.