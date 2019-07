Malore mentre nuota nella piscina di famiglia! Muore studente di 24 anni

, studente 24enne dell'Università di Cambridge e figlio maggiore di uno dei più noti neurochirurghi del Regno Unito, è morto sabato notte dopo aver avuto un malore improvviso mentre nuotava nella piscina della casa di famiglia nel Kent. La polizia ha aperto un'inchiesta: il decesso appare "inspiegabile" e sarà anche effettuata autopsia.





Stava partecipando ad un festa nella tenuta di famiglia a Crundale, nel Kent, quando ha avuto un malore mentre faceva un bagno in piscina. È morto così sabato notte Dominic Hamlyn, studente 24enne dell'Università di Cambridge e figlio maggiore di uno dei più noti neurochirurghi del Regno Unito. Un decesso improvviso, sul quale la polizia ha aperto un'indagine per chiarire le cause di quanto successo, che al momento resta un fatto "inspiegabile" anche se dovuto con probabilità ad un annegamento. Sul suo corpo sarà effettuata anche l'autopsia nei prossimi giorni. I paramedici sono stati chiamati nella casa di campagna del giovane intorno alle 3 e 30 del mattino di sabato 27 luglio. Era già incosciente ed è stato portato con urgenza in ospedale, ad Ashford, ma era già troppo tardi e tutti i tentativi dei medici per salvarlo si sono rivelati inutili.





La giovane vittima aveva una laurea in Astrofisica conseguita all'University College di Londra e stava completando gli studi in Filosofia a Cambridge. Come si legge sulla stampa locale, era un grande appassionato di sport, giocava a rugby e aveva partecipato alla Maratona di Londra nel 2014 per raccogliere fondi per la Brain & Spine Foundation.