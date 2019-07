Ariana Grande massacrata dai social per aver ironizzato su JonBenet Ramsey

Dopo aver proposto di vestirsi a Halloween come la piccola reginetta di bellezza assassinata nel 1990, la popstar è stata oggetto di un violento linciaggio sui social che si è placato solo dopo le sue pubbliche scuse. Ariana Grande ha chiesto scusa pubblicamente per una battuta fatta su JonBenet Ramsey, la piccola reginetta di bellezza assassinata barbaramente nel 1990, ammettendo che si è trattato di uno scherzo “decisamente fuori luogo”. Tutto è partito dal post sarcastico di un amico di Ariana Grande che aveva fotografato, tra una serie di riviste esposte sullo scaffale di un negozio, quella con JonBenet in prima pagina, commentando: “ Nessuno ha avuto mai tante copertine ". Per tutta risposta la cantante nei commenti si è spinta a scrivere che “d ovresti ispirarti al suo look per Halloween... ”, riferendosi all’abito indossato dalla bambina nella cover della fotografia. JonBenet Ramsey aveva solo 6 anni quando fu trovata morta nella sua casa di Boulder, in Colorado, il giorno di Natale del 1990. Il suo omicida non è mai stato individuato e il suo caso irrisolto è tuttora oggetto di molteplici documentari e podcast. Ariana Grande è stata subito violentemente attaccata dopo che su Twitter un follower, che aveva letto il suo commento, ha scritto indignato: “ Cosa?! Una bambina di 8 anni che è stata violentemente uccisa, strangolata e soffocata non può essere il costume di nessuno [sic] ”.

Questo commento ha dato il via a centinaia di altri, ben più violenti nei confronti della cantante che, dopo ore di linciaggio sui social, è tornata sui suoi passi facendo cancellare il suo commento, e scrivendo sul suo account Instagram di sentirsi “sinceramente dispiaciuta” per la sua battuta “fuori luogo” che in un primo momento aveva anche difeso, definendola “tipica di chi ama l’umorismo nero come me”, per poi ritrattare tutto visto lo tsunami di offese nei suoi confronti.