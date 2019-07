Sei sempre uno spettacolo! Il bikini sexy ed esplosivo di Justine Mattera

A guardaresembra veramente che il tempo si sia fermato. Un corpo tonico e bollente, le curve generose, una forma fisica assolutamente da invidiare. La bella showgirl continua a stendere tutti e nonostante l’età si faccia avanti, l’ex moglie del conduttore Paolo Limiti non la smette di far girare la testa ai suoi follower su. E dopo l’ultima foto con unesplosivo, arriva un altro scatto mozzafiato.



L’obiettivo si sposta su un décolleté che definire esplosivo, forse, sarebbe riduttivo. E sembra veramente una ventenne questa Justine, che in un’intervista recente su Playboy ha ammesso: “Mi sento molto meglio di quando avevo 20 anni, mi ritengo più affascinante e il mio corpo è stato modellato da tutti gli sport che faccio. Io non pensavo certo di dare la paga alle ventenni andando su Playboy ma bensì di dimostrare che una donna a 46 può essere ancora bella, in forma e super attraente”.



Justine Mattera è a bordo piscina, addosso ha un bikini con fantasia naturale, dove sul bianco del tessuto si innestano i colori di foglie stravaganti. Posa sexy, sguardo quasi triste, ma soprattutto un davanzale strepitoso. “Sempre al top, complimenti” scrivono i fan sotto la foto di Justine Mattera. “Strepitosa, fantastica, sempre bellissima”, “Sempre al top, complimenti!”, “Da togliere il fiato!”.