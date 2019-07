Virginia Raggi in bikini! La sindaca ha un fisico mozzafiato

. irginia Raggi è ad Anzio e ha intenzione di passare giornate rilassanti in compagnia della sua famiglia. Prontamente, i paparazzi del settimanale Chi l’hanno pizzicata in costume da bagno e hanno immortalato il suo fisico perfetto. Nessuno ha coraggio di criticare il suo fisico... Asciutta, tonica, in forma smagliante, la foto inevidenzia la perfezione della sindaca. Quel bikini nero le sta alla perfezione e c’è poco da fare. Complimenti… Ma la Raggi ha un bel po’ di pensieri per la testa. E, come mostra la sua espressione seria, sembra abbastanza preoccupata.

Luigi Di Maio, leader del suo partito, ha annunciato il “mandato zero”, che da molti è stata considerata una mossa per mandare a casa proprio la Raggi. Secondo tale mandato, Virginia Raggi non sarebbe di fatto più ricandidabile. Cose prevede il provvedimento? Se si viene eletti come consigliere comunale o di municipio al primo mandato e si porta avanti quel mandato fino alla fine, allora il secondo mandato, ossia quello precedente, denominato zero, non vale.“Mi ha fatto un po’ ridere questa questione del ‘mandato zero’, ci ho messo un po’ a capirla sinceramente… – ha commentato la sindaca Raggi nel corso durante la trasmissione di ‘Agorà Estate’ – Io credo che i cittadini debbano vedere un sindaco che lavora e io sono concentrata sul mio lavoro. È quello che sto facendo e che voglio continuare fare per due anni. Tutto ciò che riguarda le poltrone non mi appassiona e non mi ha mai appassionato. A me e ai cittadini le poltrone non interessano”.

“Io sono molto determinata: ho le mani libere, non dipendo da nessuno, non devo rendere favori a nessuno, non devo risposte a nessuno se non ai miei concittadini” ha concluso la Raggi nel corso della stessa intervista. Intanto Virginia Raggi si gode un po’ di relax e il suo fisico bestiale.