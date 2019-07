Erica Piamonte criticata per il balletto con il lato B in primo piano

Erica Piamonte, dopo l'esperienza al, si dedica con più assiduità a postare messaggi sui social. La Piamonte attira molto l'attenzione dei suoi followers grazie alla sua avvenente bellezza, soprattutto in occasione della pubblicazione di un video in cui si esibisce in un ballo provocante con il fondoschiena in evidenza. Erica Piamonte continua a far parlare di sé, in particolar modo per la sua. L’ex inquilina del Grande Fratello ha attirato l’attenzione con unin cui balla e mostra il lato B in primo piano e con un commento alla foto dell’amica in costume. Gli attacchi deglinon sono mancati. «La prossima volta fai vedere il cervello», ha scritto un utente.Il balletto hot ha scatenato i commenti dei followers perché nel filmato è inquadrato solo il, perfettamente scolpito.

«Quando mi annoio mi prende così», spiega Erica nella didascalia, che non è bastata a giustificare la sua scelta.Da quando è uscita dalla casa più spiata d’Italia ha intensificato i suoi post, intenta a fare dell’attività di influencer un lavoro vero e proprio. Qualcun altro le dice di vergognarsi, sottolineando che i genitori non possono essere contenti di questo suo modo di apparire. «I suoi figli se ne ha non credo siano contenti di vedere questi commenti», la risposta della ragazza toscana.Intanto sull’altro profilo, quello di una influencer più navigata, il commento di Erica non è passato inosservato. «Bella Dio bono…», ha scritto senza filtri sotto la foto che mostra Taylor Mega in un costume rosso striminzito. In molti credono che tra le due non si tratti solo di amicizia. La Piamonte ha dichiarato davanti alle telecamere la sua bisessualità e le due trascorrono molto tempo insieme. L’attrazione reciproca sembra innegabile.