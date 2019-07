Finisce contro un palo a bordo della sua moto! Filippo muore a 21 anni

Un ragazzo di 21 anni,, è morto in un incidente stradale verificatosi ieri sera in, in provincia di Padova: era a bordo della sua moto quando ne ha perso il controllo per cause in via di accertamento ed è finito contro un palo che indica una delle frazioni del paese. Il giovane, che aveva festeggiato il compleanno 8 giorni fa, era nipote di una consigliere comunale. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Immediatamente sono giunti sul luogo della tragedia i soccorritori, con i sanitari del 118 che hanno tentato per circa mezz'ora di rianimarlo ma. In serata è arrivato l'ok del magistrato per la rimozione della salma.