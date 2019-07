Ma chi se lo può permettere? I fan contro le vacanze di Caterina Balivo

Capri è l’isola del cuore di Caterina Balivo. È lì che la conduttrice sta trascorrendo questi giorni di fine luglio ed è sempre lì che ha deciso di giurare amore eterno al suo Guido Maria Brera. Domenica scorsa ha pubblicato su Instagram un bellissimo scatto di lei con il panorama mozzafiato dell’isola come sfondo e rivelato il segreto del suo outfit. “Buona domenica ragazzi! Sosta fotografica con vista, dopo 150 scalini e tanta schifezza a terra raccattata scendendo! Voi cosa fate in questa ultima domenica di luglio?”, ha scritto Caterina nella didascalia della foto da boom di like. E ha aggiunto: “Ps: indosso l’abito messo per il pranzo del mio matrimonio, amo dare mille vite alle cose”.

Ma come spesso accade alle vip, anche lei in queste ultime ore è finita suo malgrado al centro di una polemica a causa delle sue vacanze capresi, ma una delle ultime gallery ha scatenato alcuni fan. “E pensare che bastano 45 minuti di aliscafo per fare un bagno nell’acqua verde di Capri”, ha scritto la Balivo sotto alle due foto che la ritraggono in costume immersa nell’acqua turchese di Capri. Ed ecco che alcuni utenti si sono scagliati contro di lei sottolineando che Capri non è alla portata di tutti a causa dei prezzi elevati soprattutto in alta stagione: “Capri è carissima e chi se la può permettere? Solo voi della tv!”, si legge tra i commenti.