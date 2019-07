Voglio cenare gratis, sono quella di Uomini e Donne! Valentina Pivati e le vacanze a sbafu

L'influencer ed ex corteggiatrice di, che fu la scelta di, è stata letteralmente "" da un ristorante siciliano, che habollandola come "" e ha pubblicato il suo messaggio privato. Il locale si è successivamente scusato smorzando i toni, ma lei l'ha presa con filosofia. Adessoi si è legata aded è proprio con lui che Valentina avrebbe voluto cenare in un ristorante a Mazara del Vallo (Trapani), il Principe Granatelli. La Pivati ha inoltrato una proposta di collaborazione alla location: una cena per due gratis in cambio di pubblicità, secondo un tendenza ormai comunissima presso i personaggi noti sul social. Per tutta risposta, il locale ha condiviso pubblicamente il messaggio privato ricevuto da Valentina, bollandolo come "".

Il post del ristorante è diventato immediatamente virale e ha scatenato reazioni contrastanti. La pagina Facebook del locale ha successivamente cancellato il post e ha pubblicato un messaggio in cui ha smorzato i toni e placato le polemiche. Ben più diplomatica e autoironica Valentina, che si è fatta una risata e ha pubblicato una foto di lei e Andrea Concato mentre mangiano al fast food: "Eh niente, possiamo permetterci solo il MacDonald’s".