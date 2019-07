A 45 anni farò la fecondazione assistita! Maria Monsè vuole un altro figlio

La soubrette, in un'intervista rilasciata al, dichiara di desiderare da anni unche stenta ad arrivare. Dopo una serie di tentativi, appoggiata dal, la showgirl ha deciso di affidarsi alla, all'età di 45 anni, per poter dare alla figlia Perla un fratello o una sorella. Un desiderio che condivide con suo marito, con il quale ha da poco celebrato le "nozze di pizzo", il quale appoggia pienamente questa sua scelta: "Lo sa soltanto il cielo quanto mio marito e io abbiamo provato ad avere un altro figlio in tutti questi anni. Purtroppo le cose non sono andate come speravamo, tra la delusione di mia figlia e il mio immenso dolore per non essere riuscita a darle un fratellino. Ora però quello di allargare la famiglia non è più soltanto un sogno perché a 45 anni ho deciso di fare un figlio con la fecondazione assistita."





La decisione di effettuare la fecondazione assistita non è sicuramente semplice, soprattutto perché è un processo che richiede tempo, costanza e la voglia di superare qualsiasi possibile ripercussione possa esserci nell'affrontare una gravidanza; come d'altronde accade anche quando non si necessita di un supporto medico.