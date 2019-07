Morto sotto al sole! Bimbo di 2 anni trovato in un van nel parcheggio dell’asilo

Unnel retro di un furgone parcheggiato di fronte ad unad Oakland Park, in: il piccolo sarebbe stato ucciso da un colpo di calore, dopo essere rimasto per ore sotto al sole cocente, ma indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo. Intorno alle 15 del pomeriggio di ieri, lunedì 29 luglio, i dipendenti della struttura hanno lanciato l'allarme dopo aver visto il piccolo privo di sensi all'interno del van. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia, giunti subito sul luogo, illa mattina ma è stato. Al momento non è stato effettuato alcun arresto, ma indagini sono in corso per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.