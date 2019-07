Presi a calci e pugni! Carabinieri aggrediti in centro, i passanti li aiutano

I due militari hanno fermato lo straniero per effettuare un controllo, ma sono stati violentemente aggrediti dal soggetto, che li ha presi a calci e pugni. Per i carabineri, medicati in ospedale, dieci giorni di prognosi. È successo nella notte di domenica, a Ciampino dove due militari impegnati in un servizio di controllo a Piazza Kennedy, vicino alla stazione, sono stati colpiti a calci e a pugni da un georgiano senza fissa dimora che aveva dato in escandescenze. I due militariper effettuare un controllo, ma sono stati violentemente aggrediti dal soggetto, che li ha presi a calci e pugni. Per i carabineri, medicati in ospedale, dieci giorni di prognosi. È successo nella notte di domenica, adove due militari impegnati in un servizio di controllo a Piazza Kennedy, vicino alla stazione, sono stati colpiti a calci e a pugni da un georgiano senza fissa dimora che aveva dato in escandescenze.

A intervenire in difesa dei carabinieri, come informa l’Adnkronos, sono stati due clienti di un bar lì vicino, che hanno permesso così di bloccare lo straniero, arrestato dopo un breve inseguimento. Il soggetto, un senza fissa dimora, è finito in manette, mentre i militari sono stati successivamente accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale dei Castelli, dove hanno ricevuto le dovute cure a seguito dell'aggressione subìta. Per loro una prognosi di dieci giorni.